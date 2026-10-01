Сирия опровергла сообщения о переговорах с "Хезболлах" в Турции
Другие страны
- 01 октября, 2026
- 18:34
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Министерство информации Сирии опровергло сообщения о проведении переговоров между представителями сирийского правительства и ливанского движения "Хезболлах" в Турции.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в соцсети X.
"Эти утверждения ложны. Никакой подобной встречи не было", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что представители сирийского правительства и "Хезболлах" провели в Турции закрытые переговоры с целью снижения напряженности между сторонами.
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