Сирия опровергла сообщения о переговорах с "Хезболлах" в Турции

Министерство информации Сирии опровергло сообщения о проведении переговоров между представителями сирийского правительства и ливанского движения "Хезболлах" в Турции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в соцсети X.

"Эти утверждения ложны. Никакой подобной встречи не было", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что представители сирийского правительства и "Хезболлах" провели в Турции закрытые переговоры с целью снижения напряженности между сторонами.