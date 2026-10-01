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    Suriya Türkiyədə "Hizbullah"la danışıqlar barədə xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 20:05
    Suriya Türkiyədə Hizbullahla danışıqlar barədə xəbərləri təkzib edib

    Suriyanın İnformasiya Nazirliyi Türkiyədə Livanın "Hizbullah" hərəkatının nümayəndələri arasında danışıqların aparılması barədə xəbərləri təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidmətinin "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatında bildirilib.

    "Bu iddialar yalandır. Belə görüş olmayıb", - nazirlikdən qeyd olunub.

    Daha əvvəl bildirilib ki, Suriya hökuməti və "Hizbullah" nümayəndələri tərəflər arasında gərginliyi azaltmaq məqsədilə Türkiyədə qapalı danışıqlar aparıblar.

    Hizbullah qruplaşması Suriya Türkiyə Cümhuriyyəti
    Сирия опровергла сообщения о переговорах с "Хезболлах" в Турции
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