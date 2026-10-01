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    Сирийские власти и "Хезболлах" провели переговоры в Турции

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 14:32
    Сирийские власти и Хезболлах провели переговоры в Турции

    Представители сирийского правительства и ливанского движения "Хезболлах" провели прямые переговоры в Турции с целью снижения напряженности между сторонами.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники.

    Встреча состоялась в прошлом месяце как минимум один раз и прошла в закрытом формате.

    В переговорах приняли участие представители "Хезболлах", а также сотрудники сирийских разведывательных органов и министерства иностранных дел. Встреча состоялась по приглашению турецких органов безопасности и разведки в рамках усилий по снижению напряженности.

    Эскалация на Ближнем Востоке Сирия Радикальная группировка Хезболлах Турция
    Türkiyədə Suriya və "Hizbullah" arasında danışıqlar aparılıb
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