Сирийские власти и "Хезболлах" провели переговоры в Турции

Представители сирийского правительства и ливанского движения "Хезболлах" провели прямые переговоры в Турции с целью снижения напряженности между сторонами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники.

Встреча состоялась в прошлом месяце как минимум один раз и прошла в закрытом формате.

В переговорах приняли участие представители "Хезболлах", а также сотрудники сирийских разведывательных органов и министерства иностранных дел. Встреча состоялась по приглашению турецких органов безопасности и разведки в рамках усилий по снижению напряженности.