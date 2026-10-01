Сирийские власти и "Хезболлах" провели переговоры в Турции
Другие страны
- 01 октября, 2026
- 14:32
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Представители сирийского правительства и ливанского движения "Хезболлах" провели прямые переговоры в Турции с целью снижения напряженности между сторонами.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники.
Встреча состоялась в прошлом месяце как минимум один раз и прошла в закрытом формате.
В переговорах приняли участие представители "Хезболлах", а также сотрудники сирийских разведывательных органов и министерства иностранных дел. Встреча состоялась по приглашению турецких органов безопасности и разведки в рамках усилий по снижению напряженности.
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