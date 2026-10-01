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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Türkiyədə Suriya və "Hizbullah" arasında danışıqlar aparılıb

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 14:43
    Türkiyədə Suriya və Hizbullah arasında danışıqlar aparılıb

    Suriya hökumətinin və Livanın "Hizbullah" hərəkatının nümayəndələri tərəflər arasında gərginliyi azaltmaq məqsədilə Türkiyədə birbaşa danışıqlar aparıblar.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə mənbələr məlumat verib.

    Görüş ötən ay azı bir dəfə baş tutub və qapalı formatda keçirilib.

    Danışıqlarda "Hizbullah" nümayəndələri, eləcə də Suriya kəşfiyyat orqanlarının və Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları iştirak ediblər. Görüş gərginliyin azaldılması səyləri çərçivəsində Türkiyə təhlükəsizlik və kəşfiyyat orqanlarının dəvəti ilə baş tutub.

    Hizbullah qruplaşması Suriya Türkiyə Cümhuriyyəti
    Сирийские власти и "Хезболлах" провели переговоры в Турции
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    MiniBoss

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