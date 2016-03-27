​Сирийские войска полностью освободили Пальмиру

Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Сирийские правительственные войска полностью освободили город Пальмира от боевиков ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военный источник.

"После тяжелых ночных боев армия взяла Пальмиру под полный контроль – как древнюю часть, так и жилые районы", — заявил агентству источник.

Ранее сообщалось, что в субботу бои возобновились практически во всех районах города Пальмира, кроме исторической части.

Пальмира, древние развалины которой — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешла под контроль боевиков в середине мая. Перед тем как оставить город, сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. После захвата города боевиками под угрозой уничтожения оказались древние развалины и храмы.