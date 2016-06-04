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    ​Сирийская армия начала операцию по захвату "столицы ИГ" Ракки

    Армия Сирии продвинулась к этим территориям при поддержке российской авиации

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Подразделения сирийских правительственных сил в субботу пересекли границу провинции Ракка, в которой находится одноименный город, являющийся самопровозглашенной столицей террористической группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Армия Сирии продвинулась к этим территориям при поддержке российской авиации.

    Военный источник заявил агентству Sputnik, что в ходе наступления сирийские военные взяли важную в стратегическом плане деревню Абу аль-Илядж и продолжили двигаться к городу Ат-Табка, расположенному в восточных окрестностях Ракки.

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