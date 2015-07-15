SIPRI опроверг выдвижение Керри и Зарифа на Нобелевскую премию мира

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опроверг информацию о том, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и госсекретарь США Джон Керри выдвинуты этой организацией в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира за 2016 год, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это было индивидуальное мнение одного из наших сотрудников, SIPRI официального решения по этому вопросу не принимал", - заявили в институте.

Ранее иранское агентство İRNA сообщило, что SIPRI выдвинул Зарифа и Керри в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира в связи с достижением соглашения по иранской ядерной программе.