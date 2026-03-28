Силы ПВО ОАЭ уничтожили 20 иранских баллистических ракет
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 15:37
Силы ПВО ОАЭ уничтожили 20 иранских баллистических ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ.
"С начала иранских атак средства ПВО ОАЭ уничтожили 398 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 872 беспилотных летательных аппарата... Эти нападения привели к гибели 8 гражданских лиц из разных стран и ранению 178", - сказано в сообщении.
16:07
МИД Украины: Опровергаем заявление КСИР об ударе по складу антидронных систем в ДубаеВ регионе
15:57
Запасы сливочного масла на промпредприятиях Азербайджана выросли в 3 разаПромышленность
15:46
В Хачмазе в результате интенсивных дождей затопило дома, 22 человека эвакуированыПроисшествия
15:37
Силы ПВО ОАЭ уничтожили 20 иранских баллистических ракетДругие страны
15:30
Фото
ЦИУТ: Светофоры в Баку находятся под непрерывным контролем из‑за дождейВнутренняя политика
15:18
Пашинян планирует совершить поездку в РоссиюВ регионе
15:11
ADSEA: В большинстве рек Азербайджана зафиксирован подъем уровня воды после ливнейИнфраструктура
14:55
В Нахчыване за праздники зафиксировано 17 случаев отравленияПроисшествия
14:49