Силы ПВО ОАЭ уничтожили 20 иранских баллистических ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ.

"С начала иранских атак средства ПВО ОАЭ уничтожили 398 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 872 беспилотных летательных аппарата... Эти нападения привели к гибели 8 гражданских лиц из разных стран и ранению 178", - сказано в сообщении.