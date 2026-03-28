BƏƏ qüvvələri İranın 20 ballistik raketini məhv edib
Digər ölkələr
- 28 mart, 2026
- 15:47
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri (HHM) İranın 20 ballistik raketini və 37 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.
"İranın hücuma başlamasından bəri BƏƏ HHM vasitələri 398 ballistik raket, 15 qanadlı raket və 1 872 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bu hücumlar nəticəsində müxtəlif ölkələrdən olan 8 mülki şəxs həlak olub, 178 nəfər yaralanıb", - məlumatda qeyd edilib.
