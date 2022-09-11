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Силы безопасности Ирака уничтожили 11 террористов ИГИЛ

Силы безопасности Ирака уничтожили 11 террористов ИГИЛ Силы безопасности Ирака уничтожили 11 боевиков ИГИЛ в ходе антитеррористической операции в провинциях Анбар и Дияла.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 17:56
Силы безопасности Ирака уничтожили 11 террористов ИГИЛ

Силы безопасности Ирака уничтожили 11 боевиков ИГИЛ в ходе антитеррористической операции в провинциях Анбар и Дияла.

Как передает Report со ссылкой на Объединенное оперативное командование Ирака, операция проводилась совместно министерствами внутренних дел и обороны страны.

Операция проводилась при поддержке авиации, уничтожены 11 террористов, в том числе два главаря террористической организации.

В июне 2014 года террористы ИГИЛ захватили город Мосул, провинции Салахаддин и Анбар, а также часть провинций Дияла и Киркук.

В течение последующих лет указанные районы были освобождены от террористов.

Бывший премьер Ирака Хайдар аль-Ибади 9 декабря 2017 года объявил о победе над ИГИЛ.

Несмотря на то, что прошло три года, ИГИЛ продолжают атаки на селения в провинциях Киркук, Дияла, Мосул, Салахаддин и Анбар.

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Версия на английском языке 11 ISIS terrorists killed in Iraq
Версия на азербайджанском языке İraqda İŞİD-in 11 terrorçusu məhv edilib

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