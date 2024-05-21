Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля

Cостоянию здоровья короля Cаудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда ничего не угрожает, несмотря на госпитализацию из-за воспаления легких.

Cостоянию здоровья короля Cаудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда ничего не угрожает, несмотря на госпитализацию из-за воспаления легких.

Как передает Report со ссылкой на государственный телеканал, об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в ходе заседания правительства.

Он возглавил во вторник заседание Кабмина вместо короля.

В минувшее воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила о том, что король был помещен в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Позднее медики уточнили, что у него выявлено воспаление легких.