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Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля

Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля Cостоянию здоровья короля Cаудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда ничего не угрожает, несмотря на госпитализацию из-за воспаления легких.
Другие страны
21 мая 2024 г. 15:47
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля

Cостоянию здоровья короля Cаудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда ничего не угрожает, несмотря на госпитализацию из-за воспаления легких.

Как передает Report со ссылкой на государственный телеканал, об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в ходе заседания правительства.

Он возглавил во вторник заседание Кабмина вместо короля.

В минувшее воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила о том, что король был помещен в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Позднее медики уточнили, что у него выявлено воспаление легких.

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Версия на английском языке Crown Prince of Saudi Arabia speaks about king's health

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