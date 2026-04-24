Швейцария постепенно возобновляет работу посольства в Тегеране

Швейцария постепенно возобновляет работу своего посольства в Иране и на этой неделе направила в Тегеран небольшую группу дипломатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявило правительство Швейцарии.

Власти Швейцарии уточнили, что речь пока идет о поэтапном возвращении дипломатического присутствия, а не о полном восстановлении работы миссии.

Посольство в Тегеране было временно закрыто 11 марта на фоне соображений безопасности, связанных с эскалацией конфликта между США и Ираном.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее Трамп продлил на неопределенное время.