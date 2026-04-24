    Швейцария постепенно возобновляет работу посольства в Тегеране

    Швейцария постепенно возобновляет работу своего посольства в Иране и на этой неделе направила в Тегеран небольшую группу дипломатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявило правительство Швейцарии.

    Власти Швейцарии уточнили, что речь пока идет о поэтапном возвращении дипломатического присутствия, а не о полном восстановлении работы миссии.

    Посольство в Тегеране было временно закрыто 11 марта на фоне соображений безопасности, связанных с эскалацией конфликта между США и Ираном.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее Трамп продлил на неопределенное время.

    İsveçrə Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətini tədricən bərpa edir
    Swiss embassy in Iran to reopen gradually

