İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    • 24 aprel, 2026
    • 17:05
    İsveçrə Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətini tədricən bərpa edir

    İsveçrə İrandakı səfirliyinin fəaliyyətini tədricən bərpa edir və bu həftə Tehrana diplomatlardan ibarət kiçik bir qrup göndərib.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə hökumətinin bəyanatında deyilir.

    İsveçrə hökuməti hələlik söhbətin missiyanın fəaliyyətinin tam bərpasından deyil, diplomatik mövcudluğun mərhələli şəkildə bərpasından getdiyini bildirib.

    Səfirlik ABŞ və İran arasında münaqişənin kəskinləşməsi ilə əlaqədar təhlükəsizlik mülahizələri fonunda martın 11-də müvəqqəti olaraq bağlanmışdı.

    Швейцария постепенно возобновляет работу посольства в Тегеране
    Swiss embassy in Iran to reopen gradually

