Швеция выделит более 3 млн долларов на атомную энергетику Украины

Швеция выделит 3,7 миллиона долларов на развитие украинской атомной энергетики.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Бенефициаром станет украинская госкомпания "Энергоатом". Предметом контракта, как говорится в документе, является внедрение программного обеспечения PSA RiskSpectrum/ RiskWatcher в инфраструктуру "Энергоатома".
Сообщается, что программное обеспечение PSA RiskSpectrum/ RiskWatcher позволяет проводить в онлайн-режиме анализ текущего состояния оборудования, которое работает в атомном цикле и прогнозировать его возможные поломки.