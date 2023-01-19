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Швеция предоставит Украине около 50 БМП и САУ Archer

Швеция предоставит Украине около 50 БМП и САУ Archer Швеция готовится предоставить Украине 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.
Другие страны
19 января 2023 г. 14:40
Швеция предоставит Украине около 50 БМП и САУ Archer

Швеция готовится предоставить Украине 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубиц Archer.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Выступая на пресс-конференции, он отметил, что правительство Швеции приняло решение о пакете военной поддержки Украины, состоящем из трех частей, включая "первое решение о начале поставок артиллерийской системы Archer в Украину". Однако сколько именно будет передано САУ Archer премьер Швеции не уточнил.

Как пишет Reuters, цитируя слова Кристерссона, пакет военной помощи стоимостью 4,3 млрд шведских крон (419 миллионов долларов) также будет включать противотанковое оружие NLAW.

"Военная поддержка Украины абсолютно важна. Желания Украины относительно того, чего они хотят, имеют большой вес в нашем решении. Швеция пришлет около 50 своих бронированных боевых машин пехоты типа CV90", - заявил Кристерссон.

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