Швеция направит в Украину новую военную и финансовую помощь

Правительство Швеции приняло решение о выделении дополнительных средств для поддержки Украины - отправки военной техники и финансовой помощи.

Правительство Швеции приняло решение о выделении дополнительных средств для поддержки Украины - отправки военной техники и финансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает газета Dagens Nyheter.

Кабинет предлагает парламенту одобрить передачу переносных противокорабельных ракетных комплексов малой дальности Robot 17 (Робот-17), автоматических винтовок, а также 5 тыс. противотанковых гранатометов. Кроме того, выделяется 578 млн крон (более 57,8 млн долларов) Центральному банку Украины, 100 млн крон (более 10 млн долларов) на гражданскую оборону и 60 млн крон (более 6 млн долларов) в фонд НАТО для поддержки ВС Украины.

В целом речь идет о бюджетных средствах на сумму 1 млрд крон (более 100 млн долларов). По словам министра обороны Петера Хультквиста, речь идет о солидарности с украинским народом и ВСУ. "Украина давно просит политической, финансовой и военной поддержки", - приводит издание его слова.

Парламент Швеции в конце марта поддержал предложение своего финансового комитета одобрить передачу Украине оборудования для разминирования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон (21,7 млн долларов). 27 февраля правительство сообщило, что в Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов Pansarskott 86 ("Пансарскот-86"), на это было выделено до 413,5 млн крон (43,53 млн долларов). Кроме того, в фонд Центрального банка Украины для поддержки вооруженных сил страны было направлено дополнительно 500 млн крон (52,63 млн долларов).