Штайнмайер предложил ввести бесполетную зону в Сирии на три дня

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер предложил ввести временную бесполетную зону в Сирии сроком от трех до семи дней после нападения на гуманитарный конвой под Алеппо, передает Report со ссылкой на Reuters.

По его словам, текущая ситуация в Сирии "находится на острие ножа".

Ранее госсекретарь США Джон Керри потребовал от России и властей Сирии немедленно прекратить вылеты над территориями, где идут военные действия.

19 сентября у армии Сирии истек семидневный срок режима прекращения огня, после чего они отказались его продлевать.