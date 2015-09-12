​Штайнмайер предложил урегулировать сирийский вопрос с учетом опыта "шестерки" и Ирана

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что страны должны использовать возможности для урегулирования сирийского конфликта, открывшиеся после заключения соглашения Ирана и "шестерки" международных посредников.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Штайнмайер полагает, что до сих пор все попытки международного сообщества способствовать политическому решению конфликта терпели крах.

"На этом фоне недавнее соглашение между Ираном и шестью мировыми державами, известными как "шестерка", открыло новое окно возможности для региона и, возможно, шанс выйти из тупика в Сирии", - написал глава немецкого МИД в газете New York Times.

"Сейчас самое время найти возможность для того, чтобы привести стороны (конфликта) за стол переговоров. В рамках этого также нужно провести подготовительные переговоры с ключевыми игроками в регионе, такими, как Саудовская Аравия, Турция, а также Иран", - добавил министр.