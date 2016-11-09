Штайнмайер инициировал экстренную встречу глав МИД ЕС

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил главам МИД ЕС провести экстренную встречу для обсуждения последствий выборов президента США, на которых победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в германском внешнеполитическом ведомстве.

"Штайнмайер предложил провести экстренную встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения последствий президентских выборов в США", - говорится в заявлении МИД Германии.

Очередная встреча глав МИД стран ЕС была запланирована в Брюсселе на понедельник. Теперь министры соберутся на день ранее, чтобы обсудить неожиданную победу Трампа на выборах в США.