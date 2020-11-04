Штаб Байдена готов через суд добиваться обработки всех бюллетеней

В штабе политика назвали возмутительным и ошибочным заявление Трампа об искусственной остановке подсчета голосов

Избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена готов через суд добиваться обработки надлежащим образом всех бюллетеней, которые были поданы на всеобщих выборах в стране. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Байдена, которое было опубликовано сегодня.

"Если президент [США Дональд Трамп] осуществит свою угрозу и обратится в суд, чтобы попытаться не допустить надлежащего подсчета голосов, у нас наготове адвокаты, чтобы помешать этому. И они одержат верх", - говорится в документе. Представители штаба демократа выступили с утверждением, что американский лидер пытается помешать обработке бюллетеней.

"Сегодняшнее заявление президента о попытке прекратить подсчет голосов возмутительное, неслыханное и ошибочное. Оно возмутительно потому, что это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав", - говорится в сообщении.

Ранее Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в стране имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим.