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Трамп заявил о большом мошенничестве на выборах в США

Трамп заявил о большом мошенничестве на выборах в США Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в стране имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим
Другие страны
4 ноября 2020 г. 12:12
Трамп заявил о большом мошенничестве на выборах в США
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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в стране имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это большое мошенничество в нашей стране. Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список", - сказал он, выступая в Белом доме.

Д. Трамп заявил, что готовится праздновать свою победу на выборах президента.

По его словам, он обходит кандидата от Демократической партии Джо Байдена в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине.

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