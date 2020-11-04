Трамп заявил о большом мошенничестве на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в стране имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в стране имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это большое мошенничество в нашей стране. Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список", - сказал он, выступая в Белом доме.

Д. Трамп заявил, что готовится праздновать свою победу на выборах президента.

По его словам, он обходит кандидата от Демократической партии Джо Байдена в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине.