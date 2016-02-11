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    ​Шесть человек убиты при нападении на департамент образования на юге Саудовской Аравии

    Нападавший задержан

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Шесть человек убиты в результате вооруженного нападения на департамент образования на юге Саудовской Аравии. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель МВД королевства.

    "Вооруженное нападение совершено в южной провинции королевства - Джизан. В результате атаки шесть служащих управления были убиты, еще двое получили ранения", - заявил представитель МВД Саудовской Аравии.

    По его словам, "нападение имеет уголовную подоплеку" и нападавший уже задержан.

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