Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), начавшаяся в полночь 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021 годы).

Как напоминает Report, начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.

Тогда после успешного голосования в обеих палатах Конгресса Белый дом сообщил о подписании Трампом соответствующего закона в 21:23 по времени восточного побережья США. Приостановка работы правительства США продлилась в общей сложности 34 дня 21 час и 23 минуты.

По состоянию на 4 ноября 20:24 (5 ноября 05:24 по бакинскому времени) законопроект, который позволил бы выделить финансирование для восстановления работы федерального правительства, до сих пор не согласован Конгрессом. С учетом того, что США 2 ноября перешли на зимнее время, шатдаун длится уже 34 дня, 21 час и 24 минуты.

Таким образом, он стал самым продолжительным в истории Соединенных Штатов.

До этого Сенат Конгресса США в 14-й раз за последние несколько недель отклонил предложенный Республиканской партией законопроект об обеспечении финансирования работы федерального правительства