Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 05:50
    Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

    Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), начавшаяся в полночь 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021 годы).

    Как напоминает Report, начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.

    Тогда после успешного голосования в обеих палатах Конгресса Белый дом сообщил о подписании Трампом соответствующего закона в 21:23 по времени восточного побережья США. Приостановка работы правительства США продлилась в общей сложности 34 дня 21 час и 23 минуты.

    По состоянию на 4 ноября 20:24 (5 ноября 05:24 по бакинскому времени) законопроект, который позволил бы выделить финансирование для восстановления работы федерального правительства, до сих пор не согласован Конгрессом. С учетом того, что США 2 ноября перешли на зимнее время, шатдаун длится уже 34 дня, 21 час и 24 минуты.

    Таким образом, он стал самым продолжительным в истории Соединенных Штатов.

    До этого Сенат Конгресса США в 14-й раз за последние несколько недель отклонил предложенный Республиканской партией законопроект об обеспечении финансирования работы федерального правительства

    Последние новости

    05:50

    Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

    Другие страны
    05:13
    Фото
    Видео

    Не менее трех человек погибли при крушении самолета в Луисвилле - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:42

    Глава Пентагона заявил о еще одном сбитом судне с наркотиками

    Другие страны
    04:05

    Замглавы МИД РФ: В НАТО на учениях отрабатывают сценарий блокирования Калининграда

    В регионе
    03:39

    В ООН рассказали о борьбе Азербайджана со всеми формами дискриминации

    Внешняя политика
    03:21

    Пентагон: США должны сдерживать одновременно несколько ядерных держав

    Другие страны
    02:53

    Глава Госкомитета: Продвигать азербайджанскую культуру следует четкими PR-механизмами

    Диаспора
    02:18

    СМИ: КНДР направит в РФ тысячи бойцов

    Другие страны
    02:02

    В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапа

    Футбол
    Лента новостей