Подписан протокол о цифровизации и увеличении грузоперевозок в Среднем коридоре

Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия подписали протокол, охватывающий вопросы цифровизации и развития грузоперевозок по Среднему коридору и диагностики коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что сегодня в столице Туркменистана Ашхабаде состоялась четырехсторонняя встреча между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшаном Рустамовым, министром железнодорожного транспорта Туркменистана Маммедом Акмаммедовым, председателем правления АО "Узбекистон темир йуллари" Зуфаром Нарзуллаевым и генеральным директором АО "Грузинская железная дорога" Лашой Абашидзе.

На встрече были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в железнодорожной сфере, в том числе в рамках Среднего коридора, являющегося одним из основных транзитных маршрутов региона.

Также состоялся обмен мнениями о повышении конкурентоспособности Среднего коридора, увеличении объемов перевозок по этому маршруту; была подчеркнута значимость цифровизации операций с точки зрения более оперативного осуществления транспортировки грузов.

Было отмечено, что подписанный в августе прошлого года в городе Туркменбаши Меморандум о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и министерством транспорта Узбекистана вносит важный вклад в расширение сотрудничества.

По итогам четырехсторонней встречи был подписан протокол.