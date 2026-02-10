Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Подписан протокол о цифровизации и увеличении грузоперевозок в Среднем коридоре

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 15:44
    Подписан протокол о цифровизации и увеличении грузоперевозок в Среднем коридоре

    Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия подписали протокол, охватывающий вопросы цифровизации и развития грузоперевозок по Среднему коридору и диагностики коридора.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    Сообщается, что сегодня в столице Туркменистана Ашхабаде состоялась четырехсторонняя встреча между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшаном Рустамовым, министром железнодорожного транспорта Туркменистана Маммедом Акмаммедовым, председателем правления АО "Узбекистон темир йуллари" Зуфаром Нарзуллаевым и генеральным директором АО "Грузинская железная дорога" Лашой Абашидзе.

    На встрече были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в железнодорожной сфере, в том числе в рамках Среднего коридора, являющегося одним из основных транзитных маршрутов региона.

    Также состоялся обмен мнениями о повышении конкурентоспособности Среднего коридора, увеличении объемов перевозок по этому маршруту; была подчеркнута значимость цифровизации операций с точки зрения более оперативного осуществления транспортировки грузов.

    Было отмечено, что подписанный в августе прошлого года в городе Туркменбаши Меморандум о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и министерством транспорта Узбекистана вносит важный вклад в расширение сотрудничества.

    По итогам четырехсторонней встречи был подписан протокол.

