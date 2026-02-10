Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В КНР после аварии на золотом руднике задержаны 11 человек

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 15:45
    В КНР после аварии на золотом руднике задержаны 11 человек

    В Китае задержаны 11 человек после аварии на золотом руднике в провинции Шаньдун (Восточный Китай), унесшей жизни 7 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    В числе задержанных - директор, главный инженер и другие должностные лица рудника.

    По данным властей, горнодобывающая компания не сообщила об аварии сразу после ее возникновения. А Управление по чрезвычайным ситуациям города Чжаоюань подтвердило факт инцидента только 9 февраля. Сам инцидент произошел 7 февраля.

    Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается.

    Китай золотой рудник авария жертвы задержания
    Ты - Король

    Последние новости

    16:22
    Фото

    В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом секторе

    АПК
    16:21

    Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI веке

    Другие
    16:19

    Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США

    Другие страны
    16:18

    В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в реку

    Другие страны
    16:17

    Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    16:12

    Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:58

    Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 дней

    В регионе
    15:54

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожи

    Бизнес
    15:49

    Азербайджан будет сотрудничать с Иорданией в сфере таможенного дела

    Внутренняя политика
    Лента новостей