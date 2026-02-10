В КНР после аварии на золотом руднике задержаны 11 человек

В Китае задержаны 11 человек после аварии на золотом руднике в провинции Шаньдун (Восточный Китай), унесшей жизни 7 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

В числе задержанных - директор, главный инженер и другие должностные лица рудника.

По данным властей, горнодобывающая компания не сообщила об аварии сразу после ее возникновения. А Управление по чрезвычайным ситуациям города Чжаоюань подтвердило факт инцидента только 9 февраля. Сам инцидент произошел 7 февраля.

Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается.