Сенат США в 14-й раз не принял законопроект о финансах для правительства

Сенат Конгресса США в 14-й раз за последние несколько недель отклонил предложенный Республиканской партией законопроект об обеспечении финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

Как сообщает Report, в ходе процедурного голосования ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 54 члена верхней палаты Конгресса, против высказались 44 сенатора.

Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов. В случае, если законопроект не будет одобрен Конгрессом и подписан президентом США Дональдом Трампом к 21:23 по местному времени (06:23 5 ноября по Баку), нынешняя приостановка работы американского правительства (шатдаун) станет самой продолжительной в истории страны.

Работа правительства США была приостановлена в полночь 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.