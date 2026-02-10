Экс-посол Болгарии в Азербайджане возглавила оператора газопровода IGB

Экс-посол Болгарии в Азербайджане и Туркменистане Майя Христова назначена новым исполнительным директором оператора интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - компании ICGB.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ICGB.

Как отмечается, после истечения сроков полномочий предыдущих руководящих органов компания завершила структурированный процесс обновления системы корпоративного управления, охвативший Наблюдательный совет и правление, включая двух исполнительных директоров. Процедура выдвижения и избрания членов органов управления двумя акционерами стартовала в ноябре 2025 года.

"Процесс также включал обязательное рассмотрение и утверждение всех кандидатур национальными энергетическими регуляторами Греции и Болгарии. Вступление в должность считается действительным с момента регистрации соответствующих изменений в Торговом реестре, что произошло вначале 2026 года", - говорится в сообщении.

Помимо М.Христовой, на должность исполнительного директора назначен Пьеррос Хатзигианнис. Срок полномочий обоих руководителей составляет четыре года.

М. Христова в ноябре 2017 года завершила дипмиссию в Азербайджана, с февраля 2018 года вступила в должность генерального консула Болгарии в Нью-Йорке. Ранее она также была заместителем министра энергетики Болгарии и исполнительным директором Болгарского энергетического холдинга.

П. Хатзигианнис обладает более чем 25-летним техническим и управленческим опытом в сфере природного газа и энергетической инфраструктуры. Он занимал руководящие позиции в национальной газотранспортной системе Греции, работая как у оператора системы передачи (TSO), так и у оператора распределительной системы (DSO).

М. Христова и П. Хатзигианнис сменили Теодору Георгиеву (от Болгарии) и Джорджа Сатласа (от Греции), занимавших должности исполнительных директоров ICGB в 2020-2025 годах.

Газопровод IGB соединяет газотранспортную систему Греции (DESFA) и Трансадриатический газопровод в районе Комотини с болгарской системой Bulgartransgaz в районе Стара-Загора. Его протяженность составляет 182 км, диаметр трубы - 813 мм. Проектная мощность газопровода оценивается в 3 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров при наличии рыночного спроса и соответствующих технических условий.