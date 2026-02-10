Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Экс-посол Болгарии в Азербайджане возглавила оператора газопровода IGB

    Энергетика
    • 10 февраля, 2026
    • 15:41
    Экс-посол Болгарии в Азербайджане возглавила оператора газопровода IGB

    Экс-посол Болгарии в Азербайджане и Туркменистане Майя Христова назначена новым исполнительным директором оператора интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - компании ICGB.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ICGB.

    Как отмечается, после истечения сроков полномочий предыдущих руководящих органов компания завершила структурированный процесс обновления системы корпоративного управления, охвативший Наблюдательный совет и правление, включая двух исполнительных директоров. Процедура выдвижения и избрания членов органов управления двумя акционерами стартовала в ноябре 2025 года.

    "Процесс также включал обязательное рассмотрение и утверждение всех кандидатур национальными энергетическими регуляторами Греции и Болгарии. Вступление в должность считается действительным с момента регистрации соответствующих изменений в Торговом реестре, что произошло вначале 2026 года", - говорится в сообщении.

    Помимо М.Христовой, на должность исполнительного директора назначен Пьеррос Хатзигианнис. Срок полномочий обоих руководителей составляет четыре года.

    М. Христова в ноябре 2017 года завершила дипмиссию в Азербайджана, с февраля 2018 года вступила в должность генерального консула Болгарии в Нью-Йорке. Ранее она также была заместителем министра энергетики Болгарии и исполнительным директором Болгарского энергетического холдинга.

    П. Хатзигианнис обладает более чем 25-летним техническим и управленческим опытом в сфере природного газа и энергетической инфраструктуры. Он занимал руководящие позиции в национальной газотранспортной системе Греции, работая как у оператора системы передачи (TSO), так и у оператора распределительной системы (DSO).

    М. Христова и П. Хатзигианнис сменили Теодору Георгиеву (от Болгарии) и Джорджа Сатласа (от Греции), занимавших должности исполнительных директоров ICGB в 2020-2025 годах.

    Газопровод IGB соединяет газотранспортную систему Греции (DESFA) и Трансадриатический газопровод в районе Комотини с болгарской системой Bulgartransgaz в районе Стара-Загора. Его протяженность составляет 182 км, диаметр трубы - 813 мм. Проектная мощность газопровода оценивается в 3 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров при наличии рыночного спроса и соответствующих технических условий.

    ICGB Майя Христова Пьеррос Хатзигианнис интерконнектор Греция-Болгария (IGB) Теодора Георгиева Джордж Сатлас
    Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunub
    Former Bulgarian envoy to Azerbaijan appointed as head of IGB gas pipeline operator
    Ты - Король

    Последние новости

    16:22
    Фото

    В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом секторе

    АПК
    16:21

    Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI веке

    Другие
    16:19

    Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США

    Другие страны
    16:18

    В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в реку

    Другие страны
    16:17

    Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    16:12

    Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:58

    Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 дней

    В регионе
    15:54

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожи

    Бизнес
    15:49

    Азербайджан будет сотрудничать с Иорданией в сфере таможенного дела

    Внутренняя политика
    Лента новостей