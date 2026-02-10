İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunub

    Energetika
    • 10 fevral, 2026
    • 16:10
    Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunub

    Bolqarıstanın Azərbaycan və Türkmənistandakı keçmiş səfiri Maya Xristova Yunanıstan-Bolqarıstan İnterkonnektorunun (IGB) operatoru olan ICGB şirkətinin yeni icraçı direktoru təyin edilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq ICGB-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, əvvəlki rəhbər orqanların səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra şirkət Müşahidə Şurasını və İdarə Heyətini, o cümlədən iki icraçı direktoru əhatə edən korporativ idarəetmə sisteminin strukturlaşdırılmış yenilənmə prosesini tamamlayıb. İki səhmdar tərəfindən idarəetmə orqanları üzvlərinin namizədliyinin irəli sürülməsi və seçilməsi proseduru 2025-ci ilin noyabrında başlayıb.

    "Proses həmçinin bütün namizədliklərin Yunanıstan və Bolqarıstanın milli enerji tənzimləyiciləri tərəfindən məcburi qaydada nəzərdən keçirilməsini və təsdiqlənməsini əhatə edib. Vəzifənin icrasına başlanılması Ticarət Reyestrində müvafiq dəyişikliklərin qeydə alındığı andan etibarən qüvvədə hesab edilir ki, bu da 2026-cı ilin əvvəlində baş verib", - məlumatda bildirilib.

    M.Xristovadan başqa, icraçı direktor vəzifəsinə Pyerros Xatzigiannis təyin edilib. Hər iki rəhbərin səlahiyyət müddəti 4 ildir.

    M.Xristova Azərbaycandakı diplomatik missiyasını 2017-ci ilin noyabrında başa vurub, 2018-ci ilin fevralından Bolqarıstanın Nyu-Yorkdakı Baş konsulu vəzifəsinə başlayıb. Bundan əlavə o, Bolqarıstanın energetika nazirinin müavini və Bolqarıstan Enerji Holdinqinin icraçı direktoru olub.

    P.Xatzigiannis təbii qaz və enerji infrastrukturu sahəsində 25 ildən artıq texniki və idarəetmə təcrübəsinə malikdir. O, Yunanıstanın milli qaz nəqli sistemində rəhbər vəzifələrdə çalışaraq, həm ötürücü sistem operatorunda (TSO), həm də paylayıcı sistem operatorunda (DSO) fəaliyyət göstərib.

    M.Xristova və P.Xatzigiannis 2020-2025-ci illərdə ICGB-nin icraçı direktorları vəzifəsini tutan Teodora Georgiyeva (Bolqarıstan tərəfdən) və Corc Satlası (Yunanıstan tərəfdən) əvəz ediblər.

    Qeyd edək ki, IGB qaz kəməri Yunanıstanın qaz nəqli sistemini (DESFA) və Komotini bölgəsindəki TAP-ı Stara Zaqora bölgəsində Bolqarıstan qaz nəqli sistemi ("Bulgartransgaz") ilə birləşdirir. Kəmərin uzunluğu 182 km, borunun diametri isə 813 mm-dir. IGB-nin layihə gücü ildə 3 milyard kubmetr qaz təşkil edir. Bazar marağı və texniki şərtlərdən asılı olaraq, bu həcmin illik 5 milyard kubmetrə qədər artırılması mümkündür.

