Аллахшукюр Пашазаде пригласил Папу Римского в Азербайджан
- 10 февраля, 2026
- 15:39
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 9 февраля встретился в Ватикане с Папой Римским Львом XIV и пригласил его в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в УМК.
Папа Лев XIV охарактеризовал совместный визит представителей различных конфессий Азербайджана в Ватикан как прекрасный пример возможности сосуществования в атмосфере мира и человеческого братства.
Председатель УМК со своей стороны отметил, что взаимные государственные визиты, продуктивные и плодотворные встречи с государственными чиновниками и представителями многонациональных религиозных общин вносят большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.
