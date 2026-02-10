Аллахшукюр Пашазаде пригласил Папу Римского в Азербайджан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 9 февраля встретился в Ватикане с Папой Римским Львом XIV и пригласил его в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в УМК.

Папа Лев XIV охарактеризовал совместный визит представителей различных конфессий Азербайджана в Ватикан как прекрасный пример возможности сосуществования в атмосфере мира и человеческого братства.

Председатель УМК со своей стороны отметил, что взаимные государственные визиты, продуктивные и плодотворные встречи с государственными чиновниками и представителями многонациональных религиозных общин вносят большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.