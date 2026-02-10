Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Аллахшукюр Пашазаде пригласил Папу Римского в Азербайджан

    Другие
    • 10 февраля, 2026
    • 15:39
    Аллахшукюр Пашазаде пригласил Папу Римского в Азербайджан

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 9 февраля встретился в Ватикане с Папой Римским Львом XIV и пригласил его в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в УМК.

    Папа Лев XIV охарактеризовал совместный визит представителей различных конфессий Азербайджана в Ватикан как прекрасный пример возможности сосуществования в атмосфере мира и человеческого братства.

    Председатель УМК со своей стороны отметил, что взаимные государственные визиты, продуктивные и плодотворные встречи с государственными чиновниками и представителями многонациональных религиозных общин вносят большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

    Папа Римский Лев XIV Аллахшукюр Пашазаде Ватикан межрелигиозный диалог Управление мусульман Кавказа
    Allahşükür Paşazadə Roma Papasını Azərbaycana dəvət edib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:22
    Фото

    В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом секторе

    АПК
    16:21

    Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI веке

    Другие
    16:19

    Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США

    Другие страны
    16:18

    В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в реку

    Другие страны
    16:17

    Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    16:12

    Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:58

    Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 дней

    В регионе
    15:54

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожи

    Бизнес
    15:49

    Азербайджан будет сотрудничать с Иорданией в сфере таможенного дела

    Внутренняя политика
    Лента новостей