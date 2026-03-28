Шариф и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом Шариф написал в соцсети Х.

Беседа длилась более одного часа. В ходе разговора они также обсудили атаки Израиля по гражданской инфраструктуре в Иране.