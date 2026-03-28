Шариф и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
28 марта, 2026
- 14:21
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, об этом Шариф написал в соцсети Х.
Беседа длилась более одного часа. В ходе разговора они также обсудили атаки Израиля по гражданской инфраструктуре в Иране.
Последние новости
14:37
В Баку и на Абшероне зафиксированы рекордные дожди за последние 100 летЭкология
14:32
В Армении из-за проливных дождей произошли камнепады на дорогахВ регионе
14:29
Фото
МВД: За сутки обработано 763 обращения, поступивших из-за непогодыПроисшествия
14:24
Али Алиев: Сильные дожди в Азербайджане не повлияли на активность оползнейПроисшествия
14:21
Шариф и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
14:06
Завтра осадки в Баку постепенно прекратятсяЭкология
13:38
Фото
Видео
МВД: Полицейские усиленно патрулируют улицы и проспекты из-за дождейВнутренняя политика
12:59
ЦАХАЛ: Ликвидированы 2 высокопоставленных лица подразделения "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
12:57
Фото