Şərif və Pezeşkian Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 28 mart, 2026
- 14:27
Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərif İran Prezidenti Məsud Pezeşkianla telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Şərif "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Söhbət bir saatdan çox davam edib. Danışıq zamanı onlar həmçinin İsrailin İrandakı mülki infrastruktura hücumlarını müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
