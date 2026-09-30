Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 14:41
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Еще один пассажирский самолет, выполняющий рейс из Дубая в Тель-Авив, на полпути получил указание развернуться.
Как передает Report, об этом сообщил Сhannel-12.
По его информации, лайнер возвращается в ОАЭ.
Других подробностей не приводится.
Отметим, что ранее самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате, затем приземлился в Саудовской Аравии. Впоследствии выяснилось, что один из пилотов, по предварительным сообщениям, пытался спровоцировать крушение воздушного судна.
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