Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться

Еще один пассажирский самолет, выполняющий рейс из Дубая в Тель-Авив, на полпути получил указание развернуться.

Как передает Report, об этом сообщил Сhannel-12.

По его информации, лайнер возвращается в ОАЭ.

Других подробностей не приводится.

Отметим, что ранее самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате, затем приземлился в Саудовской Аравии. Впоследствии выяснилось, что один из пилотов, по предварительным сообщениям, пытался спровоцировать крушение воздушного судна.