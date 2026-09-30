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    Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 14:41
    Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться

    Еще один пассажирский самолет, выполняющий рейс из Дубая в Тель-Авив, на полпути получил указание развернуться.

    Как передает Report, об этом сообщил Сhannel-12.

    По его информации, лайнер возвращается в ОАЭ.

    Других подробностей не приводится.

    Отметим, что ранее самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате, затем приземлился в Саудовской Аравии. Впоследствии выяснилось, что один из пилотов, по предварительным сообщениям, пытался спровоцировать крушение воздушного судна.

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