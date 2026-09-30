"Channel-12": Dubay-Təl-Əviv reysinin daha bir təyyarəsi geri dönmək barədə göstəriş alıb
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2026
- 14:50
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Dubaydan Təl-Əvivə uçan daha bir sərnişin təyyarəsi yarı yolda geri dönmək barədə göstəriş alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Channel-12" məlumat yayıb.
Onun məlumatına görə, layner Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) qayıdır.
Digər təfərrüatlar verilmir.
Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться
Channel 12: Another Dubai–Tel Aviv flight ordered to turn back
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