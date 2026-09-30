İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Channel-12": Dubay-Təl-Əviv reysinin daha bir təyyarəsi geri dönmək barədə göstəriş alıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 14:50
    Channel-12: Dubay-Təl-Əviv reysinin daha bir təyyarəsi geri dönmək barədə göstəriş alıb

    Dubaydan Təl-Əvivə uçan daha bir sərnişin təyyarəsi yarı yolda geri dönmək barədə göstəriş alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Channel-12" məlumat yayıb.

    Onun məlumatına görə, layner Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) qayıdır.

    Digər təfərrüatlar verilmir.

    Sərnişin təyyarəsi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Dubay Təl-Əviv
    Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться
    Channel 12: Another Dubai–Tel Aviv flight ordered to turn back
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    00:45

    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti