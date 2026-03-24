    Шахбаз Шариф: Пакистан готов принять переговоры Ирана и США

    Пакистан готов предоставить свою площадку для переговоров по деэскалации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсетях.

    "Пакистан приветствует и всецело поддерживает продолжающиеся усилия по диалогу с целью прекращения войны на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности в регионе и за его пределами. При условии согласия США и Ирана, Пакистан готов и считает за честь стать принимающей стороной для содействия содержательным и окончательным переговорам по всеобъемлющему урегулированию конфликта", - подчеркнул пакистанский премьер.

    Shehbaz Sharif: Pakistan ready to host US-Iran talks
