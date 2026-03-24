Шахбаз Шариф: Пакистан готов принять переговоры Ирана и США
- 24 марта, 2026
- 17:59
Пакистан готов предоставить свою площадку для переговоров по деэскалации на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсетях.
"Пакистан приветствует и всецело поддерживает продолжающиеся усилия по диалогу с целью прекращения войны на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности в регионе и за его пределами. При условии согласия США и Ирана, Пакистан готов и считает за честь стать принимающей стороной для содействия содержательным и окончательным переговорам по всеобъемлющему урегулированию конфликта", - подчеркнул пакистанский премьер.
18:44
Кулеба и Кос обсудили членство Украины в ЕС и восстановление критической инфраструктурыДругие страны
18:30
Фото
Руководство Минобороны Азербайджана посетило военный госпитальАрмия
18:26
Иран заявил об ударах по объектам военной и аэрокосмической промышленности в ИзраилеВ регионе
18:16
В Азербайджане за сутки найдены четверо пропавших без вестиПроисшествия
18:07
Токаев обсудил по телефону с Эрдоганом предстоящие визитыВ регионе
18:00
Силяновская-Давкова: Вступление в ЕС - стратегическая цель Северной МакедонииДругие страны
18:00
QatarEnergy объявил о форс-мажоре по долгосрочным контрактам на поставку СПГЭнергетика
17:59
Шахбаз Шариф: Пакистан готов принять переговоры Ирана и СШАДругие страны
17:44