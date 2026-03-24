    Şahbaz Şərif: Pakistan İran-ABŞ danışıqlarına ev sahibliyi etməyə hazırdır

    • 24 mart, 2026
    • 19:10
    Şahbaz Şərif: Pakistan İran-ABŞ danışıqlarına ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Pakistan Yaxın Şərqdə gərginliyin azaldılması danışıqları üçün öz platformasını təqdim etməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif bunu "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Pakistan Yaxın Şərqdə müharibəyə son qoymaq üçün regionda və ondan kənarda sülh və sabitliyin maraqları naminə davam edən dialoq səylərini alqışlayır və tam dəstəkləyir. Pakistan ABŞ və İranın razılığı ilə münaqişənin hərtərəfli həlli üçün məzmunlu və yekun danışıqlara ev sahibliyi etməyə", - Pakistanın Baş naziri vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 28 fevralda İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir neçə şəhərə hava hücumları təşkil edib. Buna cavab olaraq İran İsrailə raketlər atıb və həmçinin Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Bir neçə regional dövlət vəziyyətlə əlaqədar olaraq hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei zərbələr nəticəsində öldürülüb.

    Шахбаз Шариф: Пакистан готов принять переговоры Ирана и США
    Shehbaz Sharif: Pakistan ready to host US-Iran talks

    Şahbaz Şərif: Pakistan İran-ABŞ danışıqlarına ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
