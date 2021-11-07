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Северная Корея провела артиллерийские учения

Северная Корея провела артиллерийские учения Северная Корея провела артиллерийские учения для укрепления своей обороноспособности.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 15:14
Северная Корея провела артиллерийские учения

Северная Корея провела артиллерийские учения для укрепления своей обороноспособности.

Как передает Report, об этом сообщили государственные СМИ.

Согласно информации, "Пхеньян продолжает призывать Вашингтон и Сеул отказаться от враждебной политики по отношению к нему".

В присутствии высокопоставленных правительственных и военных чиновников состоялись соревнования по артиллерийской стрельбе среди механизированных подразделений.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сообщении не упоминается. Это позволяет предположить, что он не наблюдал за учениями. В прошлом году северокорейский лидер руководил аналогичными артиллерийскими учениями.

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