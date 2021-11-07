Северная Корея провела артиллерийские учения

Северная Корея провела артиллерийские учения для укрепления своей обороноспособности.

Северная Корея провела артиллерийские учения для укрепления своей обороноспособности.

Как передает Report, об этом сообщили государственные СМИ.

Согласно информации, "Пхеньян продолжает призывать Вашингтон и Сеул отказаться от враждебной политики по отношению к нему".

В присутствии высокопоставленных правительственных и военных чиновников состоялись соревнования по артиллерийской стрельбе среди механизированных подразделений.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сообщении не упоминается. Это позволяет предположить, что он не наблюдал за учениями. В прошлом году северокорейский лидер руководил аналогичными артиллерийскими учениями.