Северная Корея провела артиллерийские учения для укрепления своей обороноспособности.
Как передает Report, об этом сообщили государственные СМИ.
Согласно информации, "Пхеньян продолжает призывать Вашингтон и Сеул отказаться от враждебной политики по отношению к нему".
В присутствии высокопоставленных правительственных и военных чиновников состоялись соревнования по артиллерийской стрельбе среди механизированных подразделений.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в сообщении не упоминается. Это позволяет предположить, что он не наблюдал за учениями. В прошлом году северокорейский лидер руководил аналогичными артиллерийскими учениями.