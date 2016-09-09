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    Сеул: КНДР с "большой вероятностью" провела ядерное испытание

    Об этом сообщает агентство Ренхап

    Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Источник в правительстве Южной Кореи в пятницу заявил о высокой вероятности того, что КНДР провела ядерное испытание по случаю годовщины образования страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ренхап.

    Ранее появились сообщения о том, что сейсмическое событие магнитудой 5,3 произошло в КНДР в районе полигона для испытания ядерного оружия.

    По данным Геологической службы США, эпицентр зафиксированного сейсмологами землетрясения располагается рядом с населенным пунктом, расположенным в 20 километрах от ядерного полигона Пангири.

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