Сеул: КНДР с "большой вероятностью" провела ядерное испытание

Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Источник в правительстве Южной Кореи в пятницу заявил о высокой вероятности того, что КНДР провела ядерное испытание по случаю годовщины образования страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ренхап.

Ранее появились сообщения о том, что сейсмическое событие магнитудой 5,3 произошло в КНДР в районе полигона для испытания ядерного оружия.

По данным Геологической службы США, эпицентр зафиксированного сейсмологами землетрясения располагается рядом с населенным пунктом, расположенным в 20 километрах от ядерного полигона Пангири.