​Сенаторы-демократы не дали блокировать сделку с Ираном

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Демократическая партия США в ходе голосования в сенате заблокировала проект резолюции республиканцев против соглашения по ядерной программе Ирана.

Как передает Report, противникам соглашения с Ираном необходимо было получить 60 голосов, чтобы начать дебаты по проекту резолюции, однако "за" высказались только 58 сенаторов. Против - 42.

Демократам было достаточно 41 голоса, чтобы не допустить принятия конгрессом резолюции, осуждающей иранскую сделку.