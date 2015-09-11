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    ​Сенаторы-демократы не дали блокировать сделку с Ираном

    Противникам соглашения с Ираном необходимо было получить 60 голосов

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Демократическая партия США в ходе голосования в сенате заблокировала проект резолюции республиканцев против соглашения по ядерной программе Ирана.

    Как передает Report, противникам соглашения с Ираном необходимо было получить 60 голосов, чтобы начать дебаты по проекту резолюции, однако "за" высказались только 58 сенаторов. Против - 42.

    Демократам было достаточно 41 голоса, чтобы не допустить принятия конгрессом резолюции, осуждающей иранскую сделку.

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