Сенатор Маккейн: США смогут поставлять газ Украине через два года

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ США смогут поставлять газ в Украину и в другие страны Европы через два года, заявил сенатор Джон Маккейн на пресс-конференции в Киеве, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"США смогут поставлять природный газ на Украину и в другие части Европы через два года", - сказал Маккейн в субботу.

По его мнению, зависимость Европы от России в поставках газа является основным препятствием усиления европейских санкций против России.

В первом квартале 2015 года Украина получала российский газ со скидкой в 100 долларов на тысячу кубометров, которая была предоставлена за счет экспортной пошлины согласно так называемому "зимнему пакету", согласованному в конце октября 2014 года после длительных переговоров с участием Еврокомиссии. Срок действия "зимнего пакета" истек 31 марта, однако правительство РФ предоставило аналогичную скидку и на второй квартал, при этом обозначив намерение принимать решение о скидке ежеквартально.