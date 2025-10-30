Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Сенат США принял резолюцию об отмене повышения пошлин для Канады

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 07:45
    Сенат США принял резолюцию об отмене повышения пошлин для Канады

    Сенат США поддержал двухпартийную резолюцию, которая должна заблокировать решение президента страны Дональда Трампа по пошлинам в отношении Канады.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

    Согласно информации, 50 сенаторов проголосовали "за" резолюцию, "против" выступили 46.

    Накануне Сенат принял аналогичную резолюцию, касающуюся пошлин для Бразилии.

    Ожидается, что завтра демократы в Сенате проведут еще одно голосование по тарифной резолюции, чтобы "отменить глобальные тарифы и восстановить власть Конгресса над торговлей".

    Ранее президент США объявил, что повышает пошлины для Канады на 10% по сравнению с текущим уровнем.

    ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib

