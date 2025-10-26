Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 01:06
    Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10 процентов вдобавок к уже действующим мерам.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    Он уточнил, что принял такое решение за "фейковую кампанию" с рекламой, где 40-й президент США Рональд Рейган говорит о негативных последствиях пошлин.

    "Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас", - написал глава Белого дома.

    Правительство канадской провинции Онтарио выпустило рекламную кампанию, в которой использовались выдержки из речи Рейгана от 1987 года, где он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

