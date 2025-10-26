Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10 процентов вдобавок к уже действующим мерам.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что принял такое решение за "фейковую кампанию" с рекламой, где 40-й президент США Рональд Рейган говорит о негативных последствиях пошлин.

"Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас", - написал глава Белого дома.

Правительство канадской провинции Онтарио выпустило рекламную кампанию, в которой использовались выдержки из речи Рейгана от 1987 года, где он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.