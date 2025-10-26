Tramp Kanadaya qarşı ticarət rüsumlarının artırıldığını elan edib
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 01:21
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kanadaya qarşı artıq qüvvədə olan tədbirlərə əlavə olaraq ticarət rüsumlarının 10 faiz artırıldığını bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
Tramp bu qərarı ABŞ-nin 40-cı prezidenti Ronald Reyqanın ticarət rüsumlarının mənfi nəticələrindən danışdığı reklam çarxı ilə aparılan "saxta kampaniya"ya cavab olaraq qəbul etdiyini bildirib.
