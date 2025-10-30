ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 08:00
ABŞ Senatı Prezident Donald Trampın Kanadaya tətbiq etdiyi tarifləri bloklamaq məqsədi daşıyan ikipartiyalı qətnaməni dəstəkləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC News kanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, 50 senator qətnamənin "lehinə", 46 senator "əleyhinə" səs verib.
Senat dünən də Braziliya üçün tariflərlə bağlı oxşar qətnamə qəbul edib.
Senatdakı Demokratların sabah qlobal tarifləri aradan qaldırmaq və Konqresin ticarət üzərində səlahiyyətlərini bərpa etmək üçün tarif qətnaməsi ilə bağlı növbəti səsvermə keçirəcəyi gözlənilir.
