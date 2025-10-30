İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 08:00
    ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib

    ABŞ Senatı Prezident Donald Trampın Kanadaya tətbiq etdiyi tarifləri bloklamaq məqsədi daşıyan ikipartiyalı qətnaməni dəstəkləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC News kanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 50 senator qətnamənin "lehinə", 46 senator "əleyhinə" səs verib.

    Senat dünən də Braziliya üçün tariflərlə bağlı oxşar qətnamə qəbul edib.

    Senatdakı Demokratların sabah qlobal tarifləri aradan qaldırmaq və Konqresin ticarət üzərində səlahiyyətlərini bərpa etmək üçün tarif qətnaməsi ilə bağlı növbəti səsvermə keçirəcəyi gözlənilir.

    Сенат США принял резолюцию об отмене повышения пошлин для Канады

