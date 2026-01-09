İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Meydanın donması səbəbindən İngiltərə klublarının oyunu təxirə salınıb

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 19:45
    Meydanın donması səbəbindən İngiltərə klublarının oyunu təxirə salınıb

    İngiltərə FA Kubokunun III turunda keçirilməli olan "Salford City" – "Svindon" oyunu ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Salford City" klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş yanvarın 10-da keçirilməli idi, lakin meydanın donması matçın baş tutmasına imkan verməyib.

    Klubun açıqlamasında qeyd olunur ki, son iki həftə ərzində hava temperaturunun sıfır dərəcədən aşağı düşəcəyi nəzərə alınaraq meydança örtülüb, həmçinin həftə boyunca qızdırıcılardan istifadə olunub.

    Buna baxmayaraq, stadionun ot örtüyünün bəzi hissələri buzlu vəziyyətdə qalıb. Oyunçuların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə qərar İngiltərə Futbol Assosiasiyası (FA) və "Svindon" klubu ilə birgə qəbul edilib.

    Tərəflər matçın keçirilməsi üçün yeni tarix müəyyənləşdirmək istiqamətində danışıqları davam etdirir. Azarkeşlər bu barədə daha sonra məlumatlandırılacaqlar.

    Qeyd edək ki, FA Kubokunun üçüncü tur oyunları yanvarın 9-dan 12-dək keçirilməlidir.

    Futbol FA cup İngiltərə klubu Meydan buz

    Son xəbərlər

    20:18

    Xamenei İrandakı etirazçıların Trampın "işinə yarımağa" çalışdıqlarını bəyan edib

    Region
    20:07

    Almaniya rəqəmsal zorakılıqla mübarizə üçün yeni tədbirləri nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    20:03

    MERCOSUR ilə saziş Aİ ölkələrinin dəstəyini qazanıb

    Digər ölkələr
    19:47

    Sibiqa: Zelenski ədalətli sülhün yaxınlaşması prosesinə cəlb olunub

    Digər ölkələr
    19:45

    Meydanın donması səbəbindən İngiltərə klublarının oyunu təxirə salınıb

    Futbol
    19:31

    İŞİD-in əsas liderlərindən biri Hələbdə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Hakan Fidan: "Suriya Demokratik Qüvvələri" 10 mart sazişinə əməl etməlidir

    Region
    19:13

    "Neftçi" Çempionlar Liqasının iştirakçısına qalib gəlib

    Futbol
    19:11

    Macarıstanın Varşavadakı səfiri Polşa XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti