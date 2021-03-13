Семья Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов

Семья задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда урегулировала судебный иск против Миннеаполиса

Семья задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда урегулировала судебный иск против Миннеаполиса.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, городской совет единогласно проголосовал за досудебное урегулирование вопроса и выплате родне убитого 27 миллионов долларов. По информации издания, эта сумма станет одной из самых крупных в подобных делах.

Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса в июле 2020 года. Истцы утверждали, что полиция нарушила права погибшего, а также не смогла должным образом обучить своих сотрудников и уволить нарушителей закона.

В конце мая 2020 года в США начались протесты за права афроамериканцев под лозунгом Black Lives Matter. Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к афроамериканцам.