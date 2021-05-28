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Сегодня в американском штате Оклахома отмечается День Азербайджанской Республики

Сегодня в американском штате Оклахома отмечается День Азербайджанской Республики Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт подписал декларацию по случаю 103-й годовщины со дня основания Азербайджанской Демократической Республики
Другие страны
28 мая 2021 г. 01:44
Сегодня в американском штате Оклахома отмечается День Азербайджанской Республики

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт подписал декларацию по случаю 103-й годовщины со дня основания Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджанской Республики в США, в декларации упоминается, что Азербайджанская Демократическая Республика была основана 28 мая 1918 года, независимость Азербайджана восстановилась 18 октября 1991 года.

В декларации также отмечаются прогрессивные шаги, принятые независимым Азербайджаном, и подчеркивается партнерство нашей страны как с США, так и со штатом Оклахома.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün ABŞ-ın Oklahoma ştatında Azərbaycanın Respublika Günüdür

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