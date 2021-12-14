Сегодня президент Ильхам Алиев встретится с Генеральным секретарем НАТО

Сегодня в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в заседании Североатлантического совета.
Как передает Report, информацию об этом распространил официальный сайт НАТО.
Так, встреча президента Ильхама Алиева и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоится в штаб-квартире альянса.
После встречи руководители проведут пресс-конференцию.
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгии Брюссель для участия в VI саммите программы Восточного партнерства Европейского Союза.