Сегодня президент Ильхам Алиев встретится с Генеральным секретарем НАТО

Сегодня в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в заседании Североатлантического совета.

Сегодня в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в заседании Североатлантического совета.

Как передает Report, информацию об этом распространил официальный сайт НАТО.

Так, встреча президента Ильхама Алиева и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоится в штаб-квартире альянса.

После встречи руководители проведут пресс-конференцию.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгии Брюссель для участия в VI саммите программы Восточного партнерства Европейского Союза.