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Сегодня президент Ильхам Алиев встретится с Генеральным секретарем НАТО

Сегодня президент Ильхам Алиев встретится с Генеральным секретарем НАТО Сегодня в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в заседании Североатлантического совета.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 03:29
Сегодня президент Ильхам Алиев встретится с Генеральным секретарем НАТО
Ильхам Алиев и Йенс Столтенберг

Сегодня в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в заседании Североатлантического совета.

Как передает Report, информацию об этом распространил официальный сайт НАТО.

Так, встреча президента Ильхама Алиева и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоится в штаб-квартире альянса.

После встречи руководители проведут пресс-конференцию.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгии Брюссель для участия в VI саммите программы Восточного партнерства Европейского Союза.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Prezident İlham Əliyev NATO-nun Baş katibi ilə görüşəcək

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