Сегодня Израиль освободит 30 палестинских заключенных

Израильская сторона освободит сегодня 30 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Израильская сторона освободит сегодня 30 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"В рамках выполнения обязательств, принятых в пятый день действия соглашения о гуманитарном перемирии, сегодня будут освобождены 30 палестинцев из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 10 израильских заложников, удерживавшихся в Газе", - написал аль-Ансари на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Представитель ведомства отметил, что в пятую группу палестинских заключенных, подлежащих освобождению, вошли 15 женщин, а также 15 детей и подростков.