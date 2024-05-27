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Саудовская Аравия назначила посла в Сирии после 12 лет перерыва

Саудовская Аравия назначила посла в Сирии после 12 лет перерыва Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового посла в Сирии. Дипломатическую миссию королевства в Дамаске, которая была закрыта в 2012 году, возглавит Сейф бен Сауд аль-Муджфель.
Другие страны
27 мая 2024 г. 15:46
Саудовская Аравия назначила посла в Сирии после 12 лет перерыва

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового посла в Сирии. Дипломатическую миссию королевства в Дамаске, которая была закрыта в 2012 году, возглавит Сейф бен Сауд аль-Муджфель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Саудовская Аравия и Сирия договорились о восстановлении дипломатических отношений в мае 2023 года. Посольство арабской республики в Эр-Рияде возобновило работу через несколько месяцев после нормализации отношений между странами. В начале этого года Саудовская Аравия открыла свое посольство в Дамаске, которым руководил временный поверенный в делах Абдалла аль-Харис.

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран, не добившись уступок от Дамаска в пользу оппозиции, отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики. Катар, Саудовская Аравия и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства. Впоследствии некоторые страны, в том числе Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман нормализовали отношения с республикой и возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске.

19 мая президент Сирии впервые с 2010 года принял участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходил в саудовском городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года. В ноябре 2023 года сирийский президент совершил второй визит в королевство для участия в чрезвычайном саммите ЛАГ, посвященном урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Saudi Arabia appoints ambassador to Syria after 12 years

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