Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после продолжавшегося около двух лет сокращения. Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания из числа официальных лиц, в течение мая объем добычи в королевстве был увеличен более, чем на 100 тыс. баррелей в день. Он достиг примерно 10 млн баррелей в день. В течение этого месяца чиновники планируют увеличить показатель не менее, чем еще на 100 тыс. баррелей в день, отмечает издание. "Данный шаг позволит уменьшить обеспокоенность на рынках", - отметил один из источников. Он констатировал, что имеются опасения относительно перебоев поставок нефти из Ирана.